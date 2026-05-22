Трамп разочарован НАТО и это будет темой "важнейшего в истории" саммита, - Рубио

Рубио назвал предстоящий саммит в Анкаре "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО", поскольку лидерам, по его словам, придется реагировать на "разочарование" Трампа "реакцией альянса на наши операции на Ближнем Востоке".

"Этот вопрос придется решить, этот вопрос не будет решен или рассмотрен сегодня. Этот вопрос должны обсудить лидеры", - сказал он.

Также госсекретарь США отметил заявление Трампа о направлении 5 тысяч военных в Польшу.

"Соединенные Штаты продолжают иметь глобальные обязательства, которые они должны выполнять по развертыванию наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не является наказанием, это просто что-то, что продолжается, и это существовало раньше", - добавил Рубио.