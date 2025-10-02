Трамп озвучил сроки встречи с президентом Китая Си Цзиньпином
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином может состояться ориентировочно через месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Truth Social.
Президент отметил, что фермеры, которые выращивают сою в США, страдают из-за того, что Китай, исключительно по "переговорным" причинам, не закупает ее. В связи с этим он пообещал помочь фермерам, привлекая небольшую часть заработанных на пошлинах средств.
Глава государства также заверил, что "никогда не оставит в беде американских фермеров".
По его словам, "сонный Джо Байден не обеспечил выполнение нашего Соглашения с Китаем, по которому они должны были приобрести миллиарды долларов нашей сельхозпродукции, в частности сои".
В то же время, по словам президента, "все решится очень хорошо".
"Я люблю наших патриотов, а каждый фермер - именно такой! Через четыре недели я встречусь с президентом Си (Цзиньпином. - ред.) из Китая, и соя станет ключевой темой обсуждения. Сделаем сою и другие полевые культуры снова великими!", - отметил Трамп.
Тернистые отношения США и Китая
Несмотря на заявления о "нейтральной позиции" по войне в Украине, Китай продолжает сотрудничать с Россией и поставляет агрессору товары двойного назначения, которые используются для производства оружия.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог убежден, что прекращение помощи со стороны Китая для России привело бы к оперативному окончанию войны уже завтра. По его словам, Россия является младшим партнером, ведь Китай имеет преимущества.
В ответ на это заявление, в Пекине назвали законным свое сотрудничество с Кремлем и посоветовали другим странам не вмешиваться.
19 сентября Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили перспективы подписания торгового соглашения между странами.
После этого США и Китай договорились о базовом соглашении по функционированию соцсети TikTok на территории Америки.
Тем временем в СМИ появилась информация, что Си якобы требует от Трампа высказаться против независимости Тайваня.