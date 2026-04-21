Трамп резко передумал и решил продлить перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Social Дональда Трампа.
Причина продления перемирия
По словам Трампа, Пакистан (фельдмаршал Асим Мунир и премьер-министр Шехбаз Шариф) обратился к США с просьбой воздержаться от атак на Иран, чтобы дать иранским лидерам время выработать "единое предложение".
"Учитывая то, что правительство Ирана серьезно расколото, и по просьбе Пакистана, нас попросили придержать атаки, пока их лидеры не смогут выработать единое предложение", - написал Трамп.
Иран отказывается от переговоров
Предыдущее перемирие должно было истечь 22 апреля. На завтра (22 апреля) США планировали новый раунд переговоров в Пакистане, однако Иран так публично ни разу не подтвердил своего участия.
Государственные иранские СМИ уже сообщают об окончательном отказе Тегерана от диалога, называя переговоры "пустой тратой времени".
Первый раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде завершился 12 апреля без существенных результатов. По словам вице-президента Джей Ди Венса, встреча длилась более 21 часа, но стороны не пришли к согласию, поскольку Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от создания ядерного оружия.
20 апреля Дональд Трамп пригрозил "взрывом бомб", если соглашение не будет достигнуто. Он подчеркнул, что США требуют от Ирана отказаться от ядерных амбиций.
Тегеран, в свою очередь, заявил, что не признает американских ультиматумов и не отдаст свой обогащенный уран ни США, ни любой другой стране.