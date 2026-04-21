Трамп резко передумал и решил продлить перемирие с Ираном

Причина продления перемирия

По словам Трампа, Пакистан (фельдмаршал Асим Мунир и премьер-министр Шехбаз Шариф) обратился к США с просьбой воздержаться от атак на Иран, чтобы дать иранским лидерам время выработать "единое предложение".

"Учитывая то, что правительство Ирана серьезно расколото, и по просьбе Пакистана, нас попросили придержать атаки, пока их лидеры не смогут выработать единое предложение", - написал Трамп.

Иран отказывается от переговоров

Предыдущее перемирие должно было истечь 22 апреля. На завтра (22 апреля) США планировали новый раунд переговоров в Пакистане, однако Иран так публично ни разу не подтвердил своего участия.

Государственные иранские СМИ уже сообщают об окончательном отказе Тегерана от диалога, называя переговоры "пустой тратой времени".