Трамп о решении Апелляционного суда: отмена тарифов станет катастрофой для США

В частности, апелляционный суд США по федеральному округу постановил, что у Трампа не было законного права вводить масштабные пошлины.

"Трамп не имел законного права объявлять чрезвычайное положение в стране и вводить импортные пошлины почти для каждой страны, в основном поддержав решение специализированного федерального торгового суда", - пишет AP.

В то же время апелляционный суд отменил часть решения, где говорилось о немедленной отмене тарифов.

Таким образом пошлины остаются в силе, чтобы у администрации Трампа была возможность обжаловать дело в Верховном суде.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп практически сразу отреагировал на решение суда. По его словам, суд сделал ошибочное постановление. В то же время он отметил, тарифы все еще действуют, при этом сделал ряд предупреждений.

"Отмена этих тарифов станет для страны полной катастрофой. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными", - пишет Трамп.

Он добавил, что США больше "не будут терпеть" торговый дефицит, несправедливые тарифы и нетарифные торговые барьеры, которые ввели другие страны, друзья или враги. Он отметил, что они "подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных".



"Если это решение (об отмене пошлин - ред.) останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки", - резюмировал президент США.