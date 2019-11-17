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Помічник Пенса назвала недоречним дзвінок Трампа в Україну

Новини » Політика     17.11.2019 - 04:33
Помічник Пенса назвала недоречним дзвінок Трампа в Україну
Фото: Дженніфер Вільямс (з відкритих джерел)

Вона розкритикувала вимоги Трампа до Зеленського

Телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським був незвичайним і недоречним". Про це заявила Дженніфер Вільямс, помічниця по зовнішньої політики віце-президента Майка Пенса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що Вільямс слухала розмову між президентами 25 липня. У Конгресі під час дачі свідчень у рамках розслідування з питання про імпічмент вона заявила, що вимога Трампа про те, щоб Україна проводила розслідування за політичними мотивами здалося їй "незвичайною і недоречною".

В суботу Палата представників також опублікувала стенограму раніше закритих показань Тіма Моррісона, помічника Білого дому в Раді національної безпеки, який зосередився на політиці Європи і Росії.

Як і Вільямс, Моррісон сказав законодавцям, що він стурбований висловлюваннями Трампа президентові України Зеленському. Вільямс і Моррісон повинні публічно дати свідчення на наступному тижні.

Раніше повідомлялося, що на закритій зустрічі з конгресменами співробітник посольства США в Україні Девід Холмс заявив, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

Нагадаємо, Трамп під час бесіди 25 липня намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.

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