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Ердоган спростував інформацію про обстріл в Сирії

Новини » В світі    18.10.2019 - 14:38
Ердоган спростував інформацію про обстріл в Сирії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)

У четвер Туреччина і США домовилися про припинення вогню в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на даний момент в Сирії припинені дії, а інформація про продовження обстрілу є дезінформацією. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив Ердоган, командування турецьких військових у Сирії підтвердило, що жодні зіткнення в Сирії з курдськими силами не відбувається.

"ніякого обстрілу немає, це все дезінформація, не знаю, звідки ви це все берете. Я сьогодні говорив з нашими військовими, вони підтвердили, що зіткнень немає", - повідомив президент Туреччини.

Також він повідомив, що "безпечна зона" в Сирії простягнеться на 440 км в довжину і на 32 км в глибину. Проходити вона буде уздовж кордону Туреччини з Сирією, з її східним краєм на кордоні з Іраком. Таке рішення було узгоджене під час переговорів з віце-президентом США Майклом Пенсія.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 18 жовтня, вранці поблизу сирійського міста Рас-ель-Айн були чутні звуки обстрілу. Пізніше інформацію про обстріл підтвердили в ООН.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, Туреччина і США домовилися про тимчасове припинення вогню в Сирії на 120 годин. За цей період курди повинні покинути вивести війська з "безпечної зони".

Спільні зусилля Туреччини і США будуть сприяти миру в Сирії, - Ердоган Туреччина контролюватиме "безпечну зону" на півночі Сирії
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