Припинення вогню на кордоні Сирії та Туреччини займе час, - Білий дім

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У США прокоментували бойові дії в регіоні після угоди про перемир'я

Реалізація угоди про припинення вогню на кордоні Сирії і Туреччини займе деякий час. Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, передає Reuters.

Зокрема, представниця Білого дому прокоментувала бойові дії в регіоні, незважаючи на угоду про припинення вогню.

"Делегація США домоглася успіху в припиненні вогню, але це займе час", - зазначила Грішем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії почалися обстріли після оголошення перемир'я. За даними ЗМІ, вранці зафіксували кулеметні обстріил з турецького прикордонного міста Джейланпинар в бік сирійського Рас-ель-Айна, а також був помічений стовп диму в одній з частин міста.

У відповідь президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на даний момент в Сирії припинені бойові дії, а інформація про продовження обстрілу є хибною.

"Ніякого обстрілу немає, це все дезінформація, не знаю, звідки ви це все берете. Я сьогодні говорив з нашими військовими, вони підтвердили, що зіткнень немає", - повідомив президент Туреччини.