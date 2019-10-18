Припинення вогню у Сирії триває, незважаючи на ранкові постріли, - Трамп

Американський лідер заявив, що проблема пострілів була усунена
У п'ятницю, 18 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що п'ятиденна припинення вогню вздовж сирійсько-турецького кордону відновилося, незважаючи на обстріл і кулеметний вогонь раніше в цей день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
За словами американського президента, проблема пострілів була швидко усунена.
"Сьогодні вранці був якийсь снайперський вогонь. Сьогодні зранку був мінометний вогонь. Це було усунуто швидко. Вони повернулися до повної паузи", - сказав Трамп журналістам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні припинення вогню відбулися кулеметні обстріли з турецького прикордонного міста Джейланпинар в бік Рас-ель-Айн, а також зафіксований стовп диму в одній з частин міста.
Також повідомлялося, що турецька авіація провела в п'ятницю бомбардування села Баб-ель-Хейр, в результаті якої загинули 5 мирних жителів і 4 курдських військових.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на даний момент в Сирії припинені дії, а інформація про продовження обстрілів є дезінформацією.
Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що реалізація угоди про припинення вогню на кордоні Сирії і Туреччини займе деякий час.
Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина припинила військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Таке рішення було прийнято після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана і віце-президента США Майка Пенса.