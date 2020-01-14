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США розширили санкції проти Північної Кореї

Новини » В світі     14.01.2020 - 17:59
США розширили санкції проти Північної Кореї
Фото: Мінфін США (Getty Images)

Мінфін США ввів обмеження щодо двох компанії КНДР

США розшили санкції проти Північної Кореї (КНДР) ввівши обмеження щодо двох північнокорейських компаній з Пхеньяну і Пекіна (Китай). Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Повідомляється, що введені санкції проти компаній Namgang Trading Corporation (Пхеньян) і Beijing Sukbakso (Пекін) за експорт робочої сили. За словами міністра фінансів США Стівена Мнучина, дії компаній порушують раніше введені санкції з боку ООН.

"В результаті сьогоднішніх дій все майно і інтерес до майна цих об'єктів, що перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у володінні або контролі США, повинні бути заблоковані і передані в OFAC (Управління з контролю за іноземними активами США). Правила OFAC забороняють будь-які операції, що здійснюються особами США або в Сполучених Штатах (у тому числі транзакції, що здійснюються через Сполучені Штати), пов'язані з якою-небудь власністю або інтересами у власності заблокованих або призначених осіб", - йдеться в заяві Мінфіну США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп планував запропонувати лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину угоду щодо санкцій, введених проти КНДР з боку Організації Об'єднаних Націй. Таким образів в США планували умовити КНДР припинити виробництво високозбагаченого урану.

Також повідомлялося, що ДоНДР відмовилися від переговорів з США щодо ядерної угоди. Пізніше Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не буде продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.

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