Трамп наказав створити флот криголамів для захисту інтересів США в Арктиці і Антарктиці

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп розпорядився побудувати не менше трьох важких криголамів

Президент США Дональд Трамп розпорядився до 2030 року створити криголами, які зможуть забезпечити постійну присутність Сполучених Штатів в Арктиці і Антарктиці. До 2030 року необхідно створити не менше трьох важких криголамів і вивчити можливість використання криголамів середнього класу

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Щоб допомогти захистити наші національні інтереси в регіонах Арктики й Антарктики і зберегти потужну присутність наших сил безпеки в Арктиці разом з союзниками і партнерами, США потрібен флот підготовлених, ефективних і доступних криголамів, які пройдуть випробування і будуть повністю готові до розміщення до 2029 фінансовому році", - зазначив Трамп.

Згідно з розпорядженням, до 2030 року необхідно створити не менше трьох важких криголамів і вивчити можливість використання криголамів середнього класу.

Також Трамп доручив визначити не менше двох баз у США і двох міжнародних, де зможуть швартуватися криголами.

Крім того, він доручив вивчити можливість оренди криголамів у країн-партнерів на термін, поки в США не з'явиться власний криголамний флот. У меморандумі йдеться про 2022-2029 фінансові роки.

Документ адресований керівництву Держдепу США, Мінфіну, Міністерству енергетики та Міністерству внутрішньої безпеки.

Зазначимо, зараз берегова охорона США має в своєму розпорядженні важкий криголам Polar Star і середній Healy.

Нагадаємо, в травні 2019 держсекретар США Майк Помпео заявив про дестабілізуючі діяї Росії в Арктиці. За його словами, Вашингтон буде нарощувати військову присутність в регіоні, відновлювати флот криголамів і проводити навчання в регіоні і додав, що інтереси в Арктиці у США з'явилися ще до покупки Аляски.

Раніше у НАТО заявили, що Російська Федерація збільшує військову присутність в Арктиці.

У листопаді 2019 Росія провела випробування ракети в Арктиці.

Тоді ж в Данії заявили, що геополітичне суперництво США, Китаю і Росії сприяє зростанню напруженості в арктичному регіоні.

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Автор: Надія Собенко