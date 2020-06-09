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США випробували ядерну зброю з винищувача

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 16:03
США випробували ядерну зброю з винищувача
Фото: винищувач F-15E Strike Eagle із ядерним зарядом B61-12 (U.S.Air Force photo by Staff Sgt Tony R Toll)

Тести відповідали всім вимогам, як по продуктивності, так і з безпеки

У США в штаті Невада пройшли випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащений ядерним зарядом B61-12. Заряд отримає низка стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє Sandia National Labs.

Як повідомляється, у березні в Неваді проходили випробування винищувача F-15E Strike Eagle із ядерним зарядом B61-12. Скинута з висоти понад сім кілометрів імітація ядерної бомби перебувала в повітрі протягом, приблизно, 55 секунд. Тести відповідали всім вимогам, як по продуктивності, так і з безпеки.

Заряд B61-12 має довжину 12 футів і важить близько 825 фунтів. Потужність його перевищує одну мегатонну в тротиловому еквіваленті. Такий ядерний заряд отримають стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а також винищувачі F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

Нагадаємо, влада США обговорювали можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року.

Крім того, американські військові провели в Тихому океані випробування лазерної зброї для знищення безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати Америкиядерное оружиеистребителииспытания
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