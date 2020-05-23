У США вперше за 28 років обговорювали проведення ядерного випробування, - WP

Ядерний вибух (скріншот)

З-за серйозних розбіжностей американські чиновники не змогли домовитися про проведення ядерного випробування

Влада США обговорювали можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року. Питання піднімалося 15 травня на зустрічі урядовців з відомств з питань національної безпеки.

Про це 23 травня повідомила газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Наголошується, що з-за серйозних розбіжностей чиновники не змогли домовитися про проведення випробування.

Один із співрозмовників заявив виданню, що обговорення тривають. Інше джерело зазначило, що в кінцевому рахунку було вирішено прийняти інші заходи у відповідь на загрози, які виходять від Китаю і Росії, але уникати відновлення ядерних випробувань.

У Раді національної безпеки при Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

Один з високопоставлених предствітелей Білого дому підкреслив, що демонстрація "швидкого випробування" може дати США перевагу в переговорах про контроль над озброєннями, до яких Вашингтон хоче залучити не тільки Росію, але й Китай.

За інформацією WP, прихильники ядерного нерозповсюдження вважають, що відновлення ядерних випробувань може призвести до дестабілізуючих наслідків.

За даними журналу Bulletin of the Atomic Scientists, ядерний арсенал США налічує 5800 боєголовок, 2000 з яких очікують демонтажу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив про прихильність Вашингтона контролю над озброєннями, який включає як Росію, так і Китай, і готовності до майбутніх обговорень щоб уникнути дорогої гонки озброєнь.

В даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

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Автор: Надія Собенко