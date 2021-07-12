ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трамп визначився щодо участі у виборах президента

Новость на русском →
США, Понеділок 12 липня 2021 01:15
Трамп визначився щодо участі у виборах президента Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Tasos Katopodis / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення щодо своєї участі в наступних президентських виборах в США. Вони відбудуться у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Водночас Трамп не назвав своє рішення.

"Я знаю відповідь, але я поки не можу розкрити її, оскільки це може вплинути на фінансування кампанії та інші речі. Але я абсолютно точно знаю свою відповідь", - повідомив Трамп, відповідаючи на питання, чи має намір він брати участь у новій президентській гонці.

Нагадаємо, ще в травні 45-й президент США Дональд Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про намір балотуватися на другий термін. Президентські вибори в США відбудуться в 2024 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Зеленський зустрівся з можливим наступником Меркель: говорили про вступ України в ЄС та Донбас
Зеленський зустрівся з можливим наступником Меркель: говорили про вступ України в ЄС та Донбас
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі