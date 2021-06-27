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Трамп порівняв вибори в США в 2020 році з виборами в Україні в 2004 році

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США, Україна, Неділя 27 червня 2021 07:28
Трамп порівняв вибори в США в 2020 році з виборами в Україні в 2004 році Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що результати президентських виборів в 2020 році "були підтасовані", як в Україні в 2004 році. Тоді через реальні фальсифікації виграв нібито Віктор Янукович.

Про це Трамп сказав, виступаючи на своєму першому мітингу після відходу з Білого дому.

Він знову заявив, що доведе "фальсифікацію" виборів.

"Подібні речі, кажуть, трапилися в Україні у 2004 році. Тепер більшою мірою вони трапилися тут. Ми це доведемо", - сказав він.

За словами Трампа, у Філадельфії, наприклад, "голосів підрахували більше, ніж там було виборців."

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдену в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з посади в день інавгурації Байдена.

Після чого Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

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Дональд Трамп
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