ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Байден відреагував на розмову Зеленського і Трампа

Новини » Політика    26.09.2019 - 10:30
Байден відреагував на розмову Зеленського і Трампа
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Трамп поставив свої інтереси вище за державні, - Байден

Колишній віце-президент США Джо Байден прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Twitter Байдена.

За його словами, Трамп поставив особисту політику вище своєї священної клятви.

"Наш президент поставив особисту політику вище своєї священної клятви. Білий дім повинен виконати свою роботу і залучити Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою", - говорить Байден.

Він також додає, що постарається зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента. Це буде означати реальну допомогу для тих, хто в США потребує її найбільше.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з Трампом. Зустріч проходила в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Раніше, в США розгорівся скандал навколо телефонної розмови між Зеленським і Трампом. З-за цього спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосив оголосила про початок процедури імпічменту Трампу.

Перед зустріччю Державний департамент США опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Білий дім відправив демократам тези щодо розмови Трампа і Зеленського Розсекречений текст скарги розвідки на розмову Трампа із Зеленським
Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф БайденскандалДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся