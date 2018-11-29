Трамп і Путін зустрінуться 1 грудня на полях саміту G20, - Reuters

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

У Кремлі підтверджують проведення зустрічі Путіна з Трампом

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін зустрінуться 1 грудня на полях саміту "Великої двадцятки" (G20) в Аргентині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, у розпорядженні якого є документи Кремля.

Повідомляється, що зустріч Путіна і Трампа запланована на 14:30 за Гринвічем (16:30 за київським часом) 1 грудня. Також повідомляється, що, за словами джерела в Кремлі, лідери обох країн на переговорах будуть шукати шляхи виходу з глухого кута у двосторонніх відносинах. Вони також обговорять стратегічну стабільність, ситуацію в Сирії, Ірані та Північній Кореї.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що остаточне рішення про зустріч з Путіним прийме після того, як отримає звіт щодо агресії Російської Федерації в Чорному морі. Він також зазначив, що йому не подобається захоплення українських кораблів у Керченській протоці. У той же час він досі не виступив з критикою на адресу російської сторони через напруженість у регіоні.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко підкреслив, що розраховує на підтримку Трампа на саміті G20.