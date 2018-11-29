Трамп не виключає скасування зустрічі з Путіним

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Остаточне рішення президент США прийме після звіту своєї команди

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відмінити зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через атаку на кораблі ВМС України в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Під час інтерв'ю Трамп поцікавився, чи з української сторони було попередження.

"У мене питання - чи було попередження? Вони повідомили їм, що вони проходять? У них же, напевно, є система комунікації, я думаю", - заявив Трамп.

Також глава Білого дому заявив, що йому "не подобається" захоплення українських кораблів спецслужбами РФ у Керченській протоці і "цього не повинно було бути", але не сказав ніякої критики у бік президента РФ з-за зміцнення напруженості в регіоні.

Трамп уточнив, що остаточне рішення про зустріч з Путіним прийме після того, як отримає звіт від своєї команди національної безпеки по агресії РФ в Чорному морі.

Нагадаємо, Ердоган обговорив з Трампом ситуацію в Азовському морі. Ердоган проінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Путіним і Порошенко, що відбулися сьогодні .