Порошенко розраховує на підтримку Трампа під час саміту G20

Фото: Петро Порошенко та Дональд Трамп (president.gov.ua)

Як варіант підтримки Порошенко розглядає захід кількох суден НАТО в Чорне море

Президент України Петро Порошенко сподівається, що під час саміту Великої двадцятки (G20) президент США Дональд Трамп звернеться до Росії із закликом піти з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації президента.

Порошенко нагадав про свої попередні зустрічі з Трампом та підкреслив, що отримав тверду позицію про його підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"І в цій ситуації я розраховую на США", - сказав Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

Він також зауважив, що як один із можливих варіантів підтримки України може бути захід кількох суден НАТО в Чорне море, бо це мета глобальної безпеки.

За словами президента, може обговорюватись питання, які країни можуть надати такі судна, але це мають бути країни НАТО аби більше не дозволити Росії діяти таким чином.

"Є дві версії. Перша - це Нормандський формат, Мінські угоди, деескалація ситуації в Азові, деокупація Криму та багато іншого. Але можна зробити це коротше і в кількох словах: "Забирайтеся з України, містер Путін", - сказав Порошенко.

Зазначимо, саміт G20 пройде в Буенос-Айресі 30 листопада - 1 грудня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через агресію РФ проти українських кораблів у Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили огонь по корабельної групі Военно-морских сил України. Три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом.