Трамп і Путін можуть домовиться про звільнення українських політв'язнів, - німецький політолог

За словами Умланда, економічні інтереси Росії зараз такі, що вона готова піти на поступки в питанні Донбасу

Результатом зустрічі президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом може бути звільнення українських політв'язнів. Про це в коментарі РБК-Україна розповів німецький політолог Андреас Умланд.

Так, він зазначив, що спочатку передбачалося, що на зустрічі мова йтиме в основному про Сирію. Але зараз є деякі сигнали про те, що буде обговорюватися і Україна.

"Зокрема, ситуація на Донбасі. Може бути, що економічні інтереси Росії зараз такі, що вона готова піти на поступки в питанні Донбасу, щоб скоротити санкції", - розповів Умланд.

Експерт також не виключив, що результатом зустрічі Путіна і Трампа може бути домовленість про звільнення українського політв'язня Олега Сенцова.

"Я не виключаю, що Сенцов буде звільнений, тому що (для Путіна, - ред.) це такий символічний акт, який йому мало чого вартує. Я думаю, що конгрес і еліта США зараз дуже жорстко налаштовані проти Путіна через те, що зараз на державному рівні є підтвердження спроби Росії вплинути на вибори 2016-го року. Тому я не думаю, що в санкціях, у питанні з Сенцовим Трамп буде грати вирішальну роль. Швидше за все, тут можуть бути нові ініціативи з боку конгресу США, може навіть всупереч волі Трампа", - вважає Умланд.

Він також зазначив, що не виключає прогрес у питанні звільнення політв'язнів.

"Це був би найменш складний крок для Путіна - проявити якусь добру волю. Не виключаю, що Путін постарається дати трампу якийсь позитивний сигнал. Питання з політв'язнями найбільш простий інструмент щоб поліпшити атмосферу", - додав експерт.

Зазначимо, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна пройде сьогодні, 16 липня, в столиці Фінляндії місті Гельсінкі. Саміт двох президентів почнеться в 13:20 за місцевим часом.

Як відомо, зустріч Трампа і Путіна триватиме півтори години і пройде в два етапи - спочатку президенти проведуть переговори один на один, а після цього до них приєднаються делегації США та Росії. Також, за підсумками саміту повинна бути прийнята спільна декларація, яка буде озвучена в ході прес-конференції в 16:50. Крім того, зустріч проведуть глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар Майк Помпео.