Трамп: Путин говорил, что не может закончить войну в Украине уже 10 лет и просил помочь

Президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с просьбой помочь в урегулировании войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами.
По словам Трампа, во время телефонного разговора Путин заявил, что пытается закончить войну уже 10 лет, но ему это не удается.
"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам это так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить", - сказал президент США.
Также Трамп отметил, что ему удавалось решить некоторые подобные вопросы за час без всякой помощи от ООН.
Ранее в интервью телеканалу CBS News Дональд Трамп выразил уверенность, что войну в Украине возможно урегулировать в короткие сроки - примерно за несколько месяцев.
Отвечая на вопрос журналистки о том, может ли, по его мнению, война в Украине завершиться в течение "пары месяцев", Трамп ответил утвердительно.
Американский лидер также добавил, что, по его убеждению, Москва стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.
Напомним, ранее Трамп заявлял, что ему удалось завершить восемь войн и выразил уверенность, что война между Россией и Украиной станет "девятой", которую он сможет урегулировать.