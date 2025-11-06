Трамп: Путін казав, що не може закінчити війну в Україні вже 10 років і просив допомогти

Президент США Дональд Трамп заявив, що два тижні тому російський диктатор Володимир Путін звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на Американському бізнес-форумі в Маямі.
За словами Трампа, під час телефонної розмови Путін заявив, що намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається.
"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити", - сказав президент США.
Також Трамп наголосив, що йому вдавалось вирішити деякі подібні питання за годину без жодної допомоги від ООН.
Раніше в інтерв'ю телеканалу CBS News Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки - приблизно за кілька місяців.
Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом "пари місяців", Трамп відповів ствердно.
Американський лідер також додав, що, на його переконання, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.
Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати.