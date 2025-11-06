Трамп: Путін казав, що не може закінчити війну в Україні вже 10 років і просив допомогти

За словами Трампа, під час телефонної розмови Путін заявив, що намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається.

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити", - сказав президент США.

Також Трамп наголосив, що йому вдавалось вирішити деякі подібні питання за годину без жодної допомоги від ООН.