Трамп, Путин и Зеленский за одним столом: министр войны США описал свой "ужин мечты"

Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр войны США Пит Хегсет назвал трех мировых лидеров, которых пригласил бы на свой "ужин мечты". По его словам, ими являются президенты США, Украины и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Хегсета журналистке Кэти Миллер.

Во время интервью американский министр рассказал, что гостями его "ужина мечты" являются президент Дональд Трамп, глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

"Это был бы ужин ради мира", - сказал министр войны США, добавив, что среди блюд были бы стейки и салат с "русской заправкой".

Мирный план США

Отметим, что заявление Хегсета прозвучало на фоне попыток команды президента США Дональда Трампа достичь урегулирования войны в Украине, продвигая так называемый "мирный план".

Напомним, что вчера, 2 декабря состоялась пятичасовая встреча Путина с американской делегацией, в которую вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Они обсуждали последнюю версию "мирного плана" по завершению полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Зеленского, этот план удалось сократить до 20 пунктов и он выглядит лучшим для Киева.

 

Впрочем, стороны на переговорах в Москве не пришли к компромиссному варианту, заявили в Кремле, где продолжают настаивать на своих максималистских требованиях.

Западные СМИ и аналитики пишут, что пока нет оснований считать, что Россия согласится на любые уступки ради мира в Украине. Москва несерьезно относится к мирным переговорам и по сути стремится обсуждать условия капитуляции Украины.

