Трамп запретил журналистам CNN и Politico посещать Белый дом из-за "фейковых новостей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит новостным телеканалам CNN и MS NOW, а также онлайн-изданию Politico посещать Белый дом. Причиной тому стали "фейковые новости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и трансляцию Белого дома.

В пятницу Трамп написал в соцсетях, что запрет вступит в силу "немедленно". Причиной решения он назвал неблагоприятное освещение деятельности его администрации.

Также лидер США пригрозил запретить доступ в резиденцию президента другим СМИ, заявив, что "другие СМИ, распространяющие фейковые новости, последуют его примеру".

"СМИ не должны иметь возможность постоянно писать или сообщать вымыслы или ложь, когда освещают деятельность президента США, администрации Трампа или Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.

Bloomberg пишет, что если такой шаг действительно будет предпринят, то он, вероятно, вызовет юридические споры. В частности, ранее федеральные суды уже отменяли попытки администрации Трампа полность запретить журналистам доступ на территорию Белого дома.

Что было в общении с прессой

Отметим, что вечером 18 сентября Дональд Трамп в очередной раз пообщался с прессой в Овальном кабинете. Журналисты комментируя новый инцидент сказали ему, что каждый президент дает присягу по добиваться Конституции. На это лидер США сказал следующее:

"Я тоже - гораздо больше, чем вы. Я запретил им доступ, потому что они распространяют фейковые новости. Уже так надоело видеть эти фейковые новости", - ответил Трамп.

Помимо этого, Трамп назвал The New York Times "фейковым изданием", а The Washington Post - отвратительным.

"Я не понимаю, почему они должны быть такими? Знаете, у нас все идет так хорошо, а они возьмут самую позитивную историю и сделают ее максимально негативной", - пояснил он.

Кроме того, Трамп сказал журналисту Bloomberg Кэтрин Люси, что он не любит "нечестную прессу, такую, как вы", добавив, что "вы ужасны".

Позиция главы Пентагона

Стоит также отметить, что вечером на одном из мероприятий выступал также глава Пентагона Пит Хегсет. В отрезке опубликованном Clash Report он тоже раскритиковал СМИ.

"Единственные СМИ, которые занимаются фальшивой пропагандой лучше, чем Иран, - это наши СМИ, помешанные на Трампе. Я серьезно. Это печально", - заявил он.