"Вы тупая": Трамп обругал журналистку CNN из-за вопроса о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трампа не скрывал своего возмущения, когда получил вопрос от журналистки CNN Кейтлан Коллинз о блокировании новых антироссийских санкций
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на America's Voice News.
Глава Белого дома начал утверждать, что введение санкций против России могло помешать освобождению американца Стивена Хаббарда. Что важно понимать, ранее Вашингтон утверждал, что "ничего не давал в обмен" на его возвращение.
"Мы были в разгаре переговоров, и многие глупые люди говорили, и люди, которые не знают, как устроена жизнь, говорили: "Почему вы не вводите санкции против России?", - посетовал Трамп журналистам.
На этом фоне журналистка CNN Кейтлан Коллинз спросила президента США, почему так сложилось, ведь раньше Белый дом утверждал, что ничего не давал России.
"Если бы я этого не сделал, господин Хаббард бы не вернулся", - заявил Трамп.
"То есть, вы что-то дали", - сказал Коллинз.
"Вы ничего не знаете. Вы - фейковые новости CNN", - ответил президент США.
Затем Трамп начал оправдывать свои переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив, что он обеспечил возвращение Хаббарда благодаря "очень хорошим и очень скорым переговорам".
"Если бы вы ввели эти санкции (против России - ред.) или как вы их хотите назвать, вы могли бы о нем забыть. Вы бы его больше никогда не увидели. Он бы снова оказался в тюрьме на 25 лет", - сказал Трамп.
Трамп также связал свое решение не вводить санкции с мирными переговорами относительно Украины.
"Сейчас мы ведем переговоры с Россией по Украине. Возможно, мы близки к соглашению впервые за долгое время. Когда вы близки к соглашению и у вас очень делекатные переговоры, вы не вводите санкции", - сказал он.
Когда Коллинз спросила, утверждает ли он, что санкции были сняты в обмен на освобождение Хаббарда, Трамп разозлился.
"Вы не знаете, о чем говорите. У вас низкий IQ. Вы тупая", - обругал он журналистку CNN.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Трамп разозлился на президента Украины Владимира Зеленского за ответ последнего на его критику.
Также глава Белого дома признался, считает ли Путина "гуманистом" .