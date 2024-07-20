Секретная служба усиливает безопасность вокруг резиденции Трампа

Вокруг резиденции Мар-а-Лаго, которая принажлежит бывшему президенту США Дональду Трампу и находится во Флориде, усилены меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В администрации города Палм-Бич заявили, что меры безопасности приведут к дополнительному перекрытию дорог, по крайней мере, до дня выборов.

Кроме того, городские власти утверждают, что усиление мер безопасности было предписано Секретной службой США, а не местными правоохранительными органами или должностными лицами.

Усиление мер произошло после покушения на Трампа в прошлую субботу на митинге в Пенсильвании.