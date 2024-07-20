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Секретная служба усиливает безопасность вокруг резиденции Трампа

Суббота 20 июля 2024 21:43
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Секретная служба усиливает безопасность вокруг резиденции Трампа Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вокруг резиденции Мар-а-Лаго, которая принажлежит бывшему президенту США Дональду Трампу и находится во Флориде, усилены меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В администрации города Палм-Бич заявили, что меры безопасности приведут к дополнительному перекрытию дорог, по крайней мере, до дня выборов.

Кроме того, городские власти утверждают, что усиление мер безопасности было предписано Секретной службой США, а не местными правоохранительными органами или должностными лицами.

Усиление мер произошло после покушения на Трампа в прошлую субботу на митинге в Пенсильвании.

Новые угрозы Трампу

Напомним, что вчера, 19 июля, в США арестовали мужчину, который письменно угрожал убийством Трампу и его напарнику кандидату в вице-президенты США Джей Ди Вэнсу. Правоохранители сообщили, что в том числе поступали угрозы причинения телесных повреждений членам семей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден в своем обращении к нации по случаю покушения на Трампа заявил, что кандидат от Республиканской партии получит усиленную охрану. Байден поручил секретной службе предоставить политику все необходимые ресурсы для обеспечения его безопасности.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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