Секретная служба усиливает безопасность вокруг резиденции Трампа
Вокруг резиденции Мар-а-Лаго, которая принажлежит бывшему президенту США Дональду Трампу и находится во Флориде, усилены меры безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В администрации города Палм-Бич заявили, что меры безопасности приведут к дополнительному перекрытию дорог, по крайней мере, до дня выборов.
Кроме того, городские власти утверждают, что усиление мер безопасности было предписано Секретной службой США, а не местными правоохранительными органами или должностными лицами.
Усиление мер произошло после покушения на Трампа в прошлую субботу на митинге в Пенсильвании.
Новые угрозы Трампу
Напомним, что вчера, 19 июля, в США арестовали мужчину, который письменно угрожал убийством Трампу и его напарнику кандидату в вице-президенты США Джей Ди Вэнсу. Правоохранители сообщили, что в том числе поступали угрозы причинения телесных повреждений членам семей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден в своем обращении к нации по случаю покушения на Трампа заявил, что кандидат от Республиканской партии получит усиленную охрану. Байден поручил секретной службе предоставить политику все необходимые ресурсы для обеспечения его безопасности.
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