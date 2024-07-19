Байден заявил, что вернется к предвыборной кампании на следующей неделе

Президент США Джо Байден уже на следующей неделе вернется к предвыборной кампании. Сейчас его лечат от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"Я с нетерпением жду возвращения на "предвыборную тропу" на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно отстаивая свой собственный послужной список и свое видение Америки: где мы сохраним нашу демократию, защитим наши права и свободы и создадим возможности для каждого", - сказано в заявлении президента США.

Он также подчеркнул, что на предстоящем голосовании, которое состоится в ноябре, "ставки высоки, а выбор очевиден".

Также глава государства раскритиковал речь экс-президента США Дональда Трампа на Республиканском национальном съезде в четверг вечером. По словам Байдена, Трамп "сосредоточился на своих собственных обидах, без плана по объединению нас и без плана по улучшению жизни для работающих людей".