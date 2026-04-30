Новая коалиция или удары по Ирану. США раздумывают, как разблокировать Ормуз, - Reuters

Согласно депеше Госдепартамента США, странам-партнерам предлагают присоединиться к MFC. Ее главная цель - обеспечить коммерческим судам безопасное плавание через пролив.

В документе говорится, что создание международной коалиции является первым критически важным шагом для формирования постконфликтной архитектуры морской безопасности на Ближнем Востоке. Это предложение должны устно передать союзникам до 1 мая.

Захват части Ормуза

Кроме того, Трампу представят еще один план, который предусматривает захват части Ормузского пролива для восстановления коммерческого судоходства в нем. Такая операция может предусматривать привлечение сухопутных войск.

Франция, Великобритания и другие государства уже обсудили свое участие в коалиции. Однако европейские партнеры подчеркнули, что готовы помогать в открытии пролива только после полного завершения конфликта.

США не исключают новых ударов по Ирану

Агентство отмечает, что Трамп сегодня получит брифинг от главы Центрального командования США Брэда Купера относительно новых планов потенциальных военных действий против Ирана.

Согласно данным источников, Центральное командование США подготовило план "короткой, но мощной" волны ударов по Ирану, которая, вероятно, будет включать объекты инфраструктуры.

"Любое нападение США на Иран, даже если оно будет ограниченным, приведет к "длительным и болезненным ударам" по региональным позициям США", - заявил высокопоставленный представитель КСИР.

Реакция Трампа на предложение Тегерана

Reuters отмечает, что последнее предложение Ирана по завершению войны не устроило президента США Дональда Трампа. Тегеран предлагал отложить обсуждение своей ядерной программы до официального прекращения конфликта и решения проблем судоходства.

По данным источника в Пакистане, Вашингтон уже передал свои замечания по иранской инициативе. В ответ представители Ирана попросили время на подготовку решения до конца недели.

Иран требует от США признать его право на обогащение урана якобы для мирных гражданских целей. Сейчас страна имеет запас около 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. При условии дальнейшего обогащения этих объемов материала может хватить для создания нескольких единиц ядерного оружия.