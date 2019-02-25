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Трамп прокоментував ціни на нафту

Новини » Економіка    25.02.2019 - 15:03
Трамп прокоментував ціни на нафту
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Ціни на нафту дуже високі, вважає американський президент

Президент США Дональд Трамп прокоментував поточний рівень світових цін на нафту, а також дав рекомендації Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), яка вживає заходів для зростання ціни. Про це Трамп написав у Twitter.

Американський президент вважає, що ціни на нафту стають занадто високими.

Він порадив ОПЕК розслабитися, оскільки крихкий мир може не впоратися з підвищенням цін.

Трамп прокоментував ціни на нафту

При цьому ціна нафти марки Brent після заяви Трампа впала до 66 доларів за барель, що 1,5 долара нижче, ніж на торгах днем раніше.

Нагадаємо, в грудні 2018 року ОПЕК і ряд інших країн, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу починаючи з січня. На частку країн ОПЕК в цьому скороченні припадають 800 тис. барелів на добу. За попередніми даними, в січні 2019 року видобуток нафти ОПЕК знизився на 797 тонн на добу до середнього рівня в 30,81 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель 2019 і 2020 роках.

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