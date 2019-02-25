Трамп прокоментував ціни на нафту

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Ціни на нафту дуже високі, вважає американський президент

Президент США Дональд Трамп прокоментував поточний рівень світових цін на нафту, а також дав рекомендації Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), яка вживає заходів для зростання ціни. Про це Трамп написав у Twitter.

Американський президент вважає, що ціни на нафту стають занадто високими.

Він порадив ОПЕК розслабитися, оскільки крихкий мир може не впоратися з підвищенням цін.

При цьому ціна нафти марки Brent після заяви Трампа впала до 66 доларів за барель, що 1,5 долара нижче, ніж на торгах днем раніше.

Нагадаємо, в грудні 2018 року ОПЕК і ряд інших країн, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу починаючи з січня. На частку країн ОПЕК в цьому скороченні припадають 800 тис. барелів на добу. За попередніми даними, в січні 2019 року видобуток нафти ОПЕК знизився на 797 тонн на добу до середнього рівня в 30,81 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель 2019 і 2020 роках.