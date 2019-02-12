ОПЕК погіршила прогноз попиту на нафту

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Погіршення прогнозу викликано побоюваннями уповільнення світової економіки

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) прогнозує зростання світового попиту на нафту в 2019 році на 1,24 млн барелів на добу, що нижче оцінки попереднього місяця на 0,05 млн барелів і в середньому складе 100 млн барелів на добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лютневу доповідь організації.

Перегляд у бік пониження в основному є результатом зниження економічних очікувань у 2019 році для країн ОЕСР в Північній і Південній Америці і Європі, а також в Латинській Америці і на Близькому Сході.

За прогнозами, загальний обсяг поставок з країн поза ОПЕК за рік складе 64,34 млн барелів на добу. Очікується, що основними драйверами стануть США, Бразилія, Росія, Велика Британія, Австралія, Казахстан і Гана, а в Мексиці, Канаді, Норвегії, Індонезії і В'єтнамі, за прогнозами, очікується найбільший спад.

У грудні 2018 року ОПЕК і ряд інших країн, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу починаючи з січня. На частку країн ОПЕК в цьому скорочення припадають 800 тис. барелів на добу. За попередніми даними, в січні 2019 року видобуток нафти ОПЕК знизився на 797 тонн на добу до середнього рівня в 30,81 мільйона барелів на добу.

Загальне зростання світового попиту на нафту в 2018 році оцінюється в 1,47 млн барелів на добу, в середньому на 98,78 млн барелів на добу протягом року.

Попит на нафту ОПЕК у 2018 році склав 31,6 млн барелів на добу, що на 1,3 млн барелів на добу нижче рівня 2017 року. У 2019 році попит на нафту ОПЕК прогнозується на рівні 30,6 млн барелів на добу, що приблизно на 1,0 млн барелів на добу нижче рівня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель у 2019 і 2020 роках.

Нагадаємо, на початку січня 2018 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.