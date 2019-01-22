ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

МВФ знизив прогноз ціни нафти на 2019-2020 роки

Новини » Економіка    22.01.2019 - 10:57
МВФ знизив прогноз ціни нафти на 2019-2020 роки
Ілюстративне фото (Statoil.com)

Ціни на нафту будуть близькими до поточного рівня в найближчі роки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель  2019 і 2020 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на січневий огляд МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Як говориться в документі, прогноз знижений порівняно з оглядом за жовтень 2018 року, коли очікувалися ціни 69 66 доларів у 2019 і 2020 роках відповідно.

У МВФ зазначають, що ціни на нафту з серпня характеризуються нестабільністю внаслідок факторів, що впливають на пропозицію, у тому числі політики США щодо експорту іранської нафти і, останнім часом, побоювання зниження світового попиту.

"На початок січня ціни на нафту становили приблизно 55 доларів за барель, і ринки очікували, що ціни будуть залишатися близькими до цього рівня у наступні 4-5 років", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, на початку січня 2018 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року МВФ погіршив прогноз по зростанню світової економіки. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. Порівняно жовтнем 2018 року прогноз погіршений на 0,2 і 0,1 в.п. на 2019 і 2020 рік відповідно. Незважаючи на скромне зниження прогнозу, в МВФ вважають, що зростають ризики більш значних понижувальних корекцій.

Нацбанк назвав найбільш оптимістичні регіони щодо розвитку бізнесу НБУ назвав головні ризики для України у рік виборів
Новини України нефтьпрогнозМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся