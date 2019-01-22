МВФ знизив прогноз ціни нафти на 2019-2020 роки

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Ціни на нафту будуть близькими до поточного рівня в найближчі роки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель 2019 і 2020 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на січневий огляд МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Як говориться в документі, прогноз знижений порівняно з оглядом за жовтень 2018 року, коли очікувалися ціни 69 66 доларів у 2019 і 2020 роках відповідно.

У МВФ зазначають, що ціни на нафту з серпня характеризуються нестабільністю внаслідок факторів, що впливають на пропозицію, у тому числі політики США щодо експорту іранської нафти і, останнім часом, побоювання зниження світового попиту.

"На початок січня ціни на нафту становили приблизно 55 доларів за барель, і ринки очікували, що ціни будуть залишатися близькими до цього рівня у наступні 4-5 років", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, на початку січня 2018 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року МВФ погіршив прогноз по зростанню світової економіки. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. Порівняно жовтнем 2018 року прогноз погіршений на 0,2 і 0,1 в.п. на 2019 і 2020 рік відповідно. Незважаючи на скромне зниження прогнозу, в МВФ вважають, що зростають ризики більш значних понижувальних корекцій.