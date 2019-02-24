Трамп прокоментував санкції РФ та Китаю проти КНДР

Американський президент назвав санкції проти КНДР "дуже корисними"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал санкции в приграничных регионах Северной Кореи, которые ввели Российская Федерация и Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По словам Трампа, санкции против Пхеньяна, которые ввели Россия и Китай в приграничных с КНДР регионах, являются "очень полезными".

"Последнее, что хочет Китай - это полномасштабное ядерное оружие прямо по соседству. Санкции, которые были введены в пограничных регионах Китаем и Россией, являются очень полезными", - отметил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что обсуждать смягчение со стороны Соединенных Штатов санкций против Северной Кореи президент Дональд Трамп готов только после "реальных действий" со стороны Пхеньяна.

Как писало РБК-Украина, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое состоится второй саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Отметим, недавно специальная комиссия ООН сообщила, что КНДР продолжает тайно развивать свою ядерную программу. Так, Пхеньян продолжает собирать, тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене. Для сборки и тестирования баллистических ракет КНДР использует гражданские объекты, включая аэропорты.