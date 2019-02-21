Трамп назвав умови послаблення санкцій проти Північної Кореї

Повна денуклеаризація Корейського півострова є запорукою зняття санкцій з КНДР
Обговорювати пом'якшення з боку Сполучених Штатів санкцій проти Північної Кореї (КНДР) президент Дональд Трамп готовий після "реальних дій" з боку КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.
Йдеться про ядерне роззброєння Корейського півострова, про що Трамп домовлявся з лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі 12 червня 2018.
"Я думаю, що керівництво КНДР готове до таких кроків", - підкреслив Трамп.
Він також заявив, що майбутня його друга зустріч з лідером Північної Кореї не буде останньою.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 27-28 лютого в Ханої (В'єтнам). Сторони обговорять питання денуклеаризації КНДР.
Зазначимо, що нещодавно спеціальна комісія ООН повідомила, що КНДР продовжує таємно розвивати свою ядерну програму. Так, Пхеньян продовжує збирати, тестувати балістичні ракети і використовувати ядерний центр в Йонбені. Для складання та тестування балістичних ракет використовує цивільні об'єкти, зокрема аеропорти.