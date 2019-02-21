Трамп назвав умови послаблення санкцій проти Північної Кореї

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Повна денуклеаризація Корейського півострова є запорукою зняття санкцій з КНДР

Обговорювати пом'якшення з боку Сполучених Штатів санкцій проти Північної Кореї (КНДР) президент Дональд Трамп готовий після "реальних дій" з боку КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Йдеться про ядерне роззброєння Корейського півострова, про що Трамп домовлявся з лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі 12 червня 2018.

"Я думаю, що керівництво КНДР готове до таких кроків", - підкреслив Трамп.

Він також заявив, що майбутня його друга зустріч з лідером Північної Кореї не буде останньою.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 27-28 лютого в Ханої (В'єтнам). Сторони обговорять питання денуклеаризації КНДР.

Зазначимо, що нещодавно спеціальна комісія ООН повідомила, що КНДР продовжує таємно розвивати свою ядерну програму. Так, Пхеньян продовжує збирати, тестувати балістичні ракети і використовувати ядерний центр в Йонбені. Для складання та тестування балістичних ракет використовує цивільні об'єкти, зокрема аеропорти.