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Трамп назвав умови послаблення санкцій проти Північної Кореї

Новини » Політика    21.02.2019 - 02:13
Трамп назвав умови послаблення санкцій проти Північної Кореї
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Повна денуклеаризація Корейського півострова є запорукою зняття санкцій з КНДР

Обговорювати пом'якшення з боку Сполучених Штатів санкцій проти Північної Кореї (КНДР) президент Дональд Трамп готовий після "реальних дій" з боку КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Йдеться про ядерне роззброєння Корейського півострова, про що Трамп домовлявся з лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі 12 червня 2018.

"Я думаю, що керівництво КНДР готове до таких кроків", - підкреслив Трамп.

Він також заявив, що майбутня його друга зустріч з лідером Північної Кореї не буде останньою.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 27-28 лютого в Ханої (В'єтнам). Сторони обговорять питання денуклеаризації КНДР.

Зазначимо, що нещодавно спеціальна комісія ООН повідомила, що КНДР продовжує таємно розвивати свою ядерну програму. Так, Пхеньян продовжує збирати, тестувати балістичні ракети і використовувати ядерний центр в Йонбені. Для складання та тестування балістичних ракет використовує цивільні об'єкти, зокрема аеропорти.

 

КНДР таємно розвиває ядерну програму, - комісія ООН Кім Чен Ин відвідає В'єтнам до саміту з Трампом
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