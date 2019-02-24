Трамп прокоментував санкції РФ та Китаю проти КНДР

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американський президент назвав санкції проти КНДР "дуже корисними"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував санкції у прикордонних регіонах Північної Кореї, які ввели Російська Федерація та Китай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За словами Трампа, санкції проти Пхеньяну, які ввели Росія та Китай в прикордонних з КНДР регіонах, є "дуже корисними".

"Останнє, чого бажає Китай - це повномасштабна ядерна зброя прямо по сусідству. Санкції, які були введені в прикордонних регіонах Китаєм та Росією, є дуже корисними", - відзначив президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обговорювати пом'якшення з боку Сполучених Штатів санкцій проти Північної Кореї президент Дональд Трамп готовий лише після "реальних дій" з боку Пхеньяна.

Як писало РБК-Україна, 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої відбудеться другий саміт лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Зазначимо, нещодавно спеціальна комісія ООН повідомила, що КНДР продовжує таємно розвивати свою ядерну програму. Так, Пхеньян продовжує збирати, тестувати балістичні ракети і використовувати ядерний центр в Йонбені. Для складання та тестування балістичних ракет КНДР використовує цивільні об'єкти, зокрема аеропорти.