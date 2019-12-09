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У Конгресі США почали розглядати офіційні статті обвинувачення Трампа

Новини » В світі     09.12.2019 - 16:56
У Конгресі США почали розглядати офіційні статті обвинувачення Трампа
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп відмовився від участі у слуханнях

У Конгресі США презентували судового комітету Палати представників почали розглядати офіційні статті звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

За словами голови судового комітету Джеррі Надлера, Трамп порушив свою присягу і Конституцію, вчинивши тиск на український уряд з метою поновлення розслідування в Україні справи проти його політичного конкурента Джо Байдена.

"Безліч свідків, включаючи шанованих дипломатів, фахівців з національної безпеки, і ветеранів війни, всі свідчили про одне й те ж основному факт. Президент Трамп відмовив у допомозі й зустрічі, щоб чинити тиск на іноземний уряд, вимагаючи надати йому послугу. Президент Трамп поставив себе вище країни", - повідомив Надлер.

Також він зазначив, що Трамп відмовився взяти участь у слуханнях, однак президент вважав за краще не брати участь у них.

"Ми запросили президента взяти участь у цьому слуханні, допитати свідків і подати докази, які можуть пояснити звинувачення, висунуті проти нього. Президент Трамп вирішив не з'являтися", - сказав Надлер.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що його офіційні представники не будуть брати участь у слуханнях по справі про імпічмент Трампа. В адміністрації Трампа вважають розслідування в рамках імпічменту необґрунтованим.

Також РБК-Україна писало, що голосування щодо статей офіційного звинувачення по справі про імпічмент Трампа може пройти протягом тижня. Завершити розслідування імпічменту планують в Конгресі США до 25 грудня.

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