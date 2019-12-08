У Конгресі можуть протягом тижня проголосувати за звинуваченнями щодо Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США може протягом тижня провести голосування

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США може протягом тижня провести голосування з питання про те, які звинувачення будуть висунуті відносно президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Про це повідомив голова даного органу Джерролд Надлер в ефірі телеканалу NBC.

За його словами, "буде багато консультацій між членами комітету, лідерами Палати представників, конгресменами".

"Ми, імовірно, уявімо комітету звинувачення в рамках імпічменту пізніше протягом тижня", - додав він.

Як пояснив Надлер, ймовірно, звинувачення будуть стосуватися нібито допущених Трампом зловживань службовим становищем, а також тверджень про його спроби перешкоджати розслідуванню в Конгресі США. Більше ясності з цього приводу може з'явитися після слухань, які відбудуться в юридичному комітеті в понеділок.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань судочинства Палати представників Сполучених Штатів, який відповідає за формулювання конкретних звинувачень проти американського президента в справі імпічменту, оприлюднив свій звіт.

У Конгресі США планують завершити процедуру оголошення імпічменту Трампу до 25 грудня. Якщо Конгрес підтримає імпічмент президента, це питання буде винесено на розгляд Сенату. Як повідомляли в Конгресі, розгляд імпічменту планують передати в Сенат на початку 2020 року.