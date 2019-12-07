ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білий дім відмовився брати участь у слуханнях щодо імпічменту

Новини » Політика     07.12.2019 - 10:08
Білий дім відмовився брати участь у слуханнях щодо імпічменту
Ілюстративне фото (wikimedia.org MattWade)

В адміністрації Трампа вважають розслідування в рамках імпічменту необґрунтованим

Білий дім відмовився брати участь у слуханнях американського Конгресу в рамках імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, які відбудуться наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у листі до голови комітету з питань судової влади Палати представників США, адвокат Білого дому Пат Циполлоне назвав розслідування в рамках імпічменту "абсолютно необґрунтованим" та закликав представників Демократичної партії негайно припинити його.

"Ми не бачимо причин брати участь, тому що процес несправедливий. Ми не отримали жодної справедливої можливості взяти участь. Спікер (Ненсі Пелосі - ред.) вже оголосила попередньо визначений результат, і вони не дадуть нам можливості викликати жодних свідків", - заявив неназваний чиновник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з питань судової влади Палати представників США може проголосувати за оголошення імпічменту американському президенту Трампу вже 12 грудня. Очікується, що у понеділок, 9 грудня, в у Конгресі представлять статті офіційного звинувачення в рамках імпічменту Трампа.

Як писало РБК-Україна, 5 грудня спікер Конгресу США Ненсі Пелосі доручила голові судової палати Джеррі Надлеру підготувати статті офіційного звинувачення у справі про імпічмент Трампа. Як зазначила Пелосі, президент США зловживав своєю владою.

Трамп заявив, що ЗМІ брешуть про те, шр він користується особистим мобільним Багато республіканців засумнівалися у Трампі, - Байден
Новини України Білий дімДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся