Трамп продовжить указ про санкції за втручання в американські вибори

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Санкції передбачають обмеження можливості брати кредити в американських банках, заморожування активів і заборону інвестицій

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп продовжив дію національної надзвичайної декларації з приводу іноземного втручання у вибори в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Зазначається, що санкції передбачають обмеження можливості брати кредити в американських банках, заморожування активів і заборону інвестицій.

Зазначимо, розпорядження ввели 12 вересня 2018 року з можливістю продовження.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах два сенатори - республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен - закликають до посилення санкцій проти Росії, оскільки переконані в нових втручаннях РФ у вибори в США.

Як повідомляло РБК-Україна, держсекретар США Майк Помпео заявив, що загроза втручання РФ в американські вибори не обмежиться досвідом минулих років, вона зберігатиметься протягом наступних десятиліть.

Раніше повідомлялося, що в США комітет палати представників Конгресу з питань судочинства, очолюваний демократами, на наступному тижні проведе голосування, щоб визначити, як буде вестися розслідування щодо можливих порушення з боку Трампа. за підсумками розслідування комітет рекомендуватиме палаті представників, починати чи не починати процедуру імпічменту.