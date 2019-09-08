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У США демократи знову намагаються запустити імпічмент Трампа

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 04:30
У США демократи знову намагаються запустити імпічмент Трампа
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Проект відповідної резолюції опублікують у понеділок, 9 вересня

У Сполучених Штатах комітет палати представників Конгресу з питань судочинства, очолюваний демократами, наступного тижня проведе голосування, щоб визначити, як буде вестися розслідування про можливі порушення з боку президента Дональда Трампа. Про це повідомляють джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що за підсумками розслідування комітет рекомендуватиме палаті представників, починати чи не починати процедуру імпічменту.

Очікується, що проект відповідної резолюції опублікують у понеділок, 9 вересня, а саме голосування в комітеті вібудеться в середу, 11 вересня.

Зі слів співрозмовників видання, конгресмени можуть запитати доступ до юристів Трампа або зажадати більше часу для опитування свідків. Питання обговорювалося демократами з комітету на конференції в п'ятницю, 7 вересня, конгресмени сподіваються, що чітке висловлення їхніх запитів посилить їхні важелі для отримання показів свідків.

Видання відзначає, що нинішній підхід комітету до процедури імпічменту неодноразово критикували республіканці, яким не подобається, що демократи діють не так, як було в ситуації з Річардом Ніксоном або Біллом Клінтоном, коли розслідування затверджувала вся палата представників, а не окремий комітет.

Нагадаємо, конгресмен від Демократичної партії Альбіо Сайрес вніс до палати представників Сполучених Штатів Америки (США) проект резолюції проти повернення до формату G8 з участю Росії.

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