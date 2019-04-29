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Помпео прогнозує, що РФ ще десятиліттями буде втручатися у вибори в США

Новини » Політика    29.04.2019 - 20:22
Помпео прогнозує, що РФ ще десятиліттями буде втручатися у вибори в США
Фото: Майк Помпео (gettyimages)

Він зазначив, що росіяни втручалися в американські вибори ще в 1980-х роках

Держсекретар Сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео заявив, що загроза втручання Російської Федерації (РФ) в американські вибори не обмежиться досвідом минулих років, вона зберігатиметься протягом наступних десятиліть. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Hill.

За словами Помпео, "немає сумнівів, що росіяни були загрозою для американських виборів в 1974 році".

"Вони втручалися в наші вибори в 1980-х роках", - зазначив Помпео.

Він також зазначив, що "багато книг розповідають про радянську і російську загрози демократичному волевиявленню громадян протягом тривалого часу".

"Повинні очікувати, що росіяни продовжать займатися цим і в 2050 році", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, 18 квітня, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори США в 2016 році.

Із доповіді випливає, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори. Однак завдяки розслідуванню Мюллера тепер відомо, що росіяни не співпрацювали з президентом Трампом або кампанією Трампа.

У свою чергу, Генеральний прокурор США Вільям Бар заперечує проти дачі показань Юридичному комітету Палати представників на закритому засіданні, присвяченому фрагментів, вилученим з оприлюдненою версією доповіді за підсумками "російського розслідування", яким керував спецпрокурор Роберт Мюллер.

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