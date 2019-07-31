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Сенатори США закликали до посилення санкцій проти Росії

Новини » Політика    31.07.2019 - 00:51
Сенатори США закликали до посилення санкцій проти Росії
Ілюстративне фото (tweeter.com/UKRintheUSA)

Республіканець і демократ виступають за внесення в оборонний бюджет-2020 видатків на заходи за можливе втручання в майбутні вибори

У Сполучених Штатах два сенатори - республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен - закликають до посилення санкцій проти Росії. Про це йдеться в доповненнях до законопроекту щодо витрат на оборону на наступний рік, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Сенатори переконані, що в остаточну версію документа мають бути внесені видатки на заходи у відповідь на можливе втручання в майбутні вибори і здатні завдати удару по суверенному боргу Росії, а також її енергетиці та обороні.

Рубіо і Ван Голлен закликали комітети Палати представників і Сенату з питань збройних сил переглянути проект Закону про державну оборону на 2020 рік, внісши до тексту документа деякі з їхніх пропозицій.

"Ми закликаємо вас забезпечити, щоб у підсумковий документ... входили формулювання, націлені на запобігання зусиллям іноземних урядів та (інших) іноземних акторів втрутитися в американські вибори в майбутньому і які броз'яснювали, що таке втручання викличе швидкі та серйозні наслідки", йдеться у заяві сенаторів.

Зазначимо, Палата представників і Сенат ухвалили різні версії законопроекту про оборону на 2020 рік і тепер повинні узгодити їх, після чого погоджений документ мають схвалити обидві палати і підписати президент Трамп.

Нагадаємо, раніше лідери комітету Палати представників Конгресу Сполучених Штатів із закордонних справ закликали президента Дональда Трампа запровадити другий пакет санкцій проти Російської Федерації, пов'язаний із отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території британського міста Солсбері.

 

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