Трамп продовжив санкції проти Сирії ще на рік

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Буде заблоковано майно певних осіб і заборонене вивезення або реекспорт окремих товарів

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік чинність надзвичайного положення щодо уряду Сирії, що передбачає запровадження санкцій. Про це йдеться в заяві президента США, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зокрема, буде заблоковано майно певних осіб і заборонене вивезення або реекспорт певних товарів.

"Жорстокість чинного режиму та утиски сирійського народу становлять загрозу не тільки самій Сирії, а й регіону в цілому", - йдеться в заяві.

Раніше, у лютому 2019 року, сенат США схвалив заровадження нових санкцій за військову та іншу допомогу Сирії, які можуть впроваджуватися проти країн, що мають ділові стосунки з урядом президента Сирії Башара Асада.

На початку березня Рада ЄС внесла у санкційні списки щодо Сирії сім міністрів сирійського уряду у зв'язку з перестановками в уряді Сирії.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп також оголосив санкції проти іранської металургійної і гірничодобувної промисловості - обмежувальні заходи спрямовані як проти виробників, так і власників виробництва металів у цій країні.