Радбез ООН 10 травня обговорить авіаудари Росії і Асада в Ідлібі

Фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

З кінця квітня сирійські урядові сили і ВПС Росії здійснили ряд авіанальотів на сирійські провінції Ідліб і Хама

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй 10 травня проведе екстрене засідання щоо Сирії після чергової ескалації насильства у країні. Про це повідомили кілька дипломатів, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Ініціаторами обговорення виступили Німеччина, Бельгія і Кувейт, засідання буде закритим.

Зазначається, що з кінця квітня сирійські урядові сили і військово-повітряні сили Росії, яка є найближчим союзником президента Сирії Башара Асада, здійснили ряд авіанальотів на сирійські провінції Ідліб і Хама.

У Дамаску заявляють, що метою цих атак є знищення об'єктів джихадистів, тоді як представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що від бомбардувань постраждали щонаменше десять шкіл та 12 медичних установ.

Нагадаємо, за даними ООН за останній тиждень150 тисяч людей залишили свої будинки в провінції Ідліб на північному заході Сирії, рятуючись від нових бойових зіткнень і бомбардувань.

Сирійські урядові війська в останні дні почали наступати на позиції збройних опозиційних угруповань, супроводжуючи наступ бомбардуваннями, в яких беруть участь літаки армії Башара Асада і Росії.