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Число постраждалих при стрільбі в Огайо зросло до 26

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 16:05
Число постраждалих при стрільбі в Огайо зросло до 26
Ілюстративне фото (FBI.gov)

В результаті стрілянини загинули десять людей

В результаті стрельбы, яка сталася в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждало 26 осіб. Про це повідомила мер міста Нан Вейлі у Twitter.

Повідомляється, що десять чоловік, включаючи стрілка, загинули, ще 26 постраждали. Вейлі також зазначила, що поліцейським вдалося ліквідувати злочинця менше, ніж за одну хвилину, хоча на ньому був бронежилет.

Медики в свою чергу не виключають, що кількість постраждалих може збільшитися.

Нагадаємо, у США сталася друга за добу масова стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше 9 людей, а також нападник.

Раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. В результаті стрілянини В супермаркеті Walmart були поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, а в небо підняті поліцейські вертольоти.

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