Трамп пропонує посилити закони про продаж зброї та міграції

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Зокрема, глава США пропонує ретельну перевірку біографічних даних при купівлі зброї

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонує прийняти закони, які посилять перевірки для покупців зброї у Штатах. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Крім того, глава США ініціює посилення міграційного законодавства.

"Ми не можемо дозволити тим, хто загинув в Ель-Пасо, штат Техас, і в Дейтоні, штат Огайо, померти марно. Республіканці і демократи повинні об'єднатися і прийняти закон про ретельну перевірку біографічних даних, можливо, "одруживши" цей закон з вкрай необхідної реформою у сфері імміграції", - написав президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про триденний траур за загиблими в результаті двох масових розстрілів у штатах Огайо і Техас. Так, за словами американського лідера, в Вашингтоні приспустять прапори на всіх федеральних будівлях. Першим це вже зробив Білий дім.

Як писало РБК-Україна раніше, в місті Ель-Пасо в штаті Техас в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 20 осіб, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу.

Підкреслимо також, у результаті стрілянини, яка сталася в ніч на неділю у місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.