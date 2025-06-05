Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО: что о нем известно

Президент США Дональд Трамп назначил нового верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Им стал генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США .

Кроме должности в НАТО, генерал-лейтенант будет назначен командующим Европейского командования США.

В то же время, по словам министра, НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Дж. Гринкевича назначить на должность генерала во время исполнения обязанностей Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе", - пояснил он.

Министр обороны США Пит Хегсет сегодня объявил, что президент Трамп выдвинул новую кандидатуру на должность верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО.

Заметим, что в конце прошлого месяца Reuters сообщало, что Трамп оставляет за США контроль над силами НАТО в Европе.

Это решение стало временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне обеспокоенности относительно быстрого ухода США от этих вопросов.

Кроме того, напомним, что эту должность, которая контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. До этого это был генерал Кристофер Каволи, которого назначили в июле 2022 года.

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