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Трамп прийме результати вільних та справедливих виборів у США

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір визнати підсумки "вільних і справедливих" президентських виборів США. Вони відбудуться 3 листопада.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені під час брифінгу.

"Президент прийме результати вільних і справедливих виборів", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після президентських виборів.

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"Передачі влади, чесно кажучи, не буде, буде продовження", - заявив він.

Крім того, американський лідер раніше заявляв про неможливість отримати точні результати президентських виборів через голосування поштою.

Раніше повідомлялося, що Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джо Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

Також американський президент заявляв про готовність витратити особисті гроші на переобрання.

За його словами, нинішня президентська кампанія обійдеться у два або три рази дорожче, ніж у 2016 році

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