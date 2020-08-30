Трамп скоротив відставання від Байдена у підтримці виборців

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Чинний президент США Дональд Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Morning Consult.

Як зазначається, опитування проводилося 28 серпня - на наступний день після завершення партійного зльоту республіканців. Респондентів запитали, якого кандидата вони б підтримали на виборах глави держави, якщо б вони відбулися зараз. 44% відповіли, що віддали б свій голос за Трампа, а 50% - за Байдена. За результатами опитування, що проводилося до початку з'їзду, про готовність голосувати за Трампа заявляли 42% опитаних, а за його суперника - 52%.

"Ця зміна контрастує з реакцією виборців на з'їзд демократів, який відбувся минулого тижня, тоді перевага Байдена, згідно зі статистичними даними, залишилася незмінним", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося серед 4 035 респондентів, статистична похибка становить близько 2%. Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що Байден популярнішим Трампа в шести ключових штатах.