ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп скоротив відставання від Байдена у підтримці виборців

США, Неділя 30 серпня 2020 08:36
Трамп скоротив відставання від Байдена у підтримці виборців
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Максим Зайченко

Чинний президент США Дональд Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Morning Consult.

Як зазначається, опитування проводилося 28 серпня - на наступний день після завершення партійного зльоту республіканців. Респондентів запитали, якого кандидата вони б підтримали на виборах глави держави, якщо б вони відбулися зараз. 44% відповіли, що віддали б свій голос за Трампа, а 50% - за Байдена. За результатами опитування, що проводилося до початку з'їзду, про готовність голосувати за Трампа заявляли 42% опитаних, а за його суперника - 52%.

"Ця зміна контрастує з реакцією виборців на з'їзд демократів, який відбувся минулого тижня, тоді перевага Байдена, згідно зі статистичними даними, залишилася незмінним", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося серед 4 035 респондентів, статистична похибка становить близько 2%. Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що Байден популярнішим Трампа в шести ключових штатах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати Америкивыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся