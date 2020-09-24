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Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов в США

Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен признать итоги "свободных и справедливых" президентских выборов США. Они пройдут 3 ноября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни во время брифинга.

"Президент примет результаты свободных и справедливых выборов", - сказала она.

Напомним, ранее Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после президентских выборов.

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"Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение", - заявил он.

Кроме того, американский лидер ранее заявлял о невозможности получить точные результаты президентских выборов из-за голосования по почте.

Ранее сообщалось, что Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джо Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

Также американский президент заявлял о готовности потратить личные деньги на переизбрание.

По его словам, нынешняя президентская кампания обходиться в два или три раза дороже, чем в 2016 году

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