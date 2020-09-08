Трамп заявив, що готовий витратити власні гроші на переобрання

Фото Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

У вівторок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий витратити свої власні гроші на повторне переобрання. Вибори глави держави, де йому буде протистояти демократ Джо Байден, відбудуться 3 листопада.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Трампа, нинішня кампанія обходитя в два або три рази дорожче, ніж в 2016 році, але при необхідності він витратить свої власні гроші.

"Якщо б мені довелося, я б зробив це", - сказав він журналістам.

Зазначимо, майновий стан Трампа оцінюється в 2,1 млрд доларів.

Раніше газета The New York Times повідомила, що первісна фінансова перевага Трампа над його конкурентом Байденом на початку цього року випарувалося. З 1,1 мільярда доларів, зібраних його кампанією і партією з початку 2019 року по липень, вже було витрачено більше 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав свій головний "козир" на майбутніх виборах.

Також РБК-Україна писало, що Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.