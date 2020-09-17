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Трамп закликав провести вибори в США без голосування поштою

Вашингтон, Четвер 17 вересня 2020 22:11
Трамп закликав провести вибори в США без голосування поштою
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про неможливість отримати точні результати президентських виборів через голосування поштою. У зв'язку з цим він закликав американців йти на виборчі дільниці.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Через нову і безпрецедентно величезну кількість незатребуваних бюлетенів, які будуть відправлятися "виборцям" або ще куди, результати виборів 3 листопада цього року можуть бути ніколи точно не визначені, чого деякі власне й домагаються", - написав він.

Крім того, Трамп закликав американців "поки не пізно" припинити ситуацію з розсилкою бюлетенів і йти голосувати, як і раніше, на виборчих дільницях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джо Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

Крім того, Трамп назвав свій головний "козир" на майбутніх виборах.

Додамо, що американський президент заявляв про готовність витратити особисті гроші на переобрання.

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